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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:59

  la9 написав:
А где там за 20 грн наисано?

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novichok
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:02

  krutoff написав:Новый клиент, хочу открыть карту, скачал додаток, пытаюсь зарегистрироваться онлайн - код подтверждения не приходит. И так с двух телефонов. Позвонил в поддержку - робот Полина предложила позвонить с фин.телефона(который я и хочу зарегистрировать) или придти в отделение. Так в чем услуга онлайн?

Вітаємо! Перевірили інформацію. З додатком наразі проблем немаю. При тех. збої з'являється відповідна помилка. Код підтвердження може не надходити через обмеження на телефоні / картці. Повідомлення може відразу потрапляти в спам.
Спробуйте зняти обмеження на надходження повідомлень, якщо такі є. Перевірте спам.
Також Ви можете спробувати зареєструватися з іншого номеру, якщо він у Вас є.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:07

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Також Ви можете спробувати зареєструватися з іншого номеру, якщо він у Вас є

Дякую за відповідь. Я цілий день пробував зареєструватися з 2-х номерів різних операторів - не виходить. До речі з Сенс-банку в той же час всі коди смс прийшли миттєво. Спам лист пустий.
krutoff
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:14

Що хотіти від банку який більше року не може оновити вулицю в комуналці, її перейменували, я вже і квитанції нові відсилав і на пальцях пояснював, і тут офпреду передавав. А віз і нині там, це така надзвичайно важка процедура, і потребує багато ресурсів то що говорити про Вашу, тут взагалі аномалія, перезавантажити, перевірити на спам, інший номер телефону...
root
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:40

Re: ПУМБ

  root написав:Що хотіти від банку який більше року не може оновити вулицю в комуналці, її перейменували, я вже і квитанції нові відсилав і на пальцях пояснював, і тут офпреду передавав. А віз і нині там, це така надзвичайно важка процедура, і потребує багато ресурсів

Думаю, що проблема невирiшення вашого питання по вулицi у тому, що для комуналя ПУМБ використовує не власну базу даних, а щось стороннє. Тому у нього руки тут зв'язанi бо власнику бази власне байдуже, що там хочуть клiєнти банку. Можу звичайно помилятись, але по комуналю зазвичай так. Маю адресу де перейменування вiдбулося бiльше 10 рокiв тому, але в окремих базах даних усе ще зустрiчається стара назва i власники таких баз i слухати нiчого не хочуть, щоб внести коригування. "Нам так зручно - нiчого мiняти не будемо" - така вiдповiдь.
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:47

Згоден, теж такої думки, але ж банка платить гроші за доступ до таких баз? тож мабуть має\повинна мати вплив на таке.
root
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:44

  PUMB написав:
  mailsiteline написав:Писал уже ранее. Банк пумб заблокировал мне 250000 гривен. Не отвечают и комментариев не дает.

Вітаємо! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону, ми перевіримо інформацію.


Написал в личку.
Ваш банк так и не отвечает.
Жду ответ.
mailsiteline
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:54

Re: ПУМБ

как тут курс евро по картам узнать?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:18

мпс і через долар начебто так.

А якщо коротко то він дуже не вигідний тут. Був і зараз є.
root
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  #<1 ... 335336337338
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