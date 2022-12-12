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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:02
Вітаємо! Перевірили інформацію. З додатком наразі проблем немаю. При тех. збої з'являється відповідна помилка. Код підтвердження може не надходити через обмеження на телефоні / картці. Повідомлення може відразу потрапляти в спам.
Спробуйте зняти обмеження на надходження повідомлень, якщо такі є. Перевірте спам.
Також Ви можете спробувати зареєструватися з іншого номеру, якщо він у Вас є.
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:07
Re: ПУМБ
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:14
Що хотіти від банку який більше року не може оновити вулицю в комуналці, її перейменували, я вже і квитанції нові відсилав і на пальцях пояснював, і тут офпреду передавав. А віз і нині там, це така надзвичайно важка процедура, і потребує багато ресурсів то що говорити про Вашу, тут взагалі аномалія, перезавантажити, перевірити на спам, інший номер телефону...
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:40
Re: ПУМБ
Думаю, що проблема невирiшення вашого питання по вулицi у тому, що для комуналя ПУМБ використовує не власну базу даних, а щось стороннє. Тому у нього руки тут зв'язанi бо власнику бази власне байдуже, що там хочуть клiєнти банку. Можу звичайно помилятись, але по комуналю зазвичай так. Маю адресу де перейменування вiдбулося бiльше 10 рокiв тому, але в окремих базах даних усе ще зустрiчається стара назва i власники таких баз i слухати нiчого не хочуть, щоб внести коригування. "Нам так зручно - нiчого мiняти не будемо" - така вiдповiдь.
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:47
Згоден, теж такої думки, але ж банка платить гроші за доступ до таких баз? тож мабуть має\повинна мати вплив на таке.
Додано: Пон 12 гру, 2022 20:44
Написал в личку.
Ваш банк так и не отвечает.
Жду ответ.
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:54
Re: ПУМБ
как тут курс евро по картам узнать?
Додано: Пон 12 гру, 2022 23:18
мпс і через долар начебто так.
А якщо коротко то він дуже не вигідний тут. Був і зараз є.
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