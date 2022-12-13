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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:46
Mutabor написав:
Добрий день! Колеги, підкажіть, як у ПУМБ з віддачею долара з депо в Києві? Сума маленька, 1к. Потрібно замовляти чи одразу в касі?
0800501495 - без витрат на зв"язок і розмова по ділу.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 10:23
Goodman написав: Mutabor написав:
Добрий день! Колеги, підкажіть, як у ПУМБ з віддачею долара з депо в Києві? Сума маленька, 1к. Потрібно замовляти чи одразу в касі?
0800501495 - без витрат на зв"язок і розмова по ділу.
Зрозуміло, дякую!
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