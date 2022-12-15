RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:46

Re: ПУМБ

  Mutabor написав:Добрий день! Колеги, підкажіть, як у ПУМБ з віддачею долара з депо в Києві? Сума маленька, 1к. Потрібно замовляти чи одразу в касі?

0800501495 - без витрат на зв"язок і розмова по ділу.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 23.11.14
Подякував: 727 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:23

  Goodman написав:
  Mutabor написав:Добрий день! Колеги, підкажіть, як у ПУМБ з віддачею долара з депо в Києві? Сума маленька, 1к. Потрібно замовляти чи одразу в касі?

0800501495 - без витрат на зв"язок і розмова по ділу.


Зрозуміло, дякую!
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 07.02.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47

Re: ПУМБ

Гумор від ПУМБ?
Зображення
Hennady
 
Повідомлень: 266
З нами з: 02.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:23

  Hennady написав:Гумор від ПУМБ?
Зображення

Мне тоже такое пришло.

ПУМБ вообще - не банк, а сплошной юмор. Местами черный, правда.
Искатель
 
Повідомлень: 5632
З нами з: 22.02.16
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 336337338339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5639)
15.12.2022 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.