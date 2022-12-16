RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47

Re: ПУМБ

Гумор від ПУМБ?
Зображення
Hennady
 
Повідомлень: 266
З нами з: 02.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:23

  Hennady написав:Гумор від ПУМБ?
Зображення

Мне тоже такое пришло.

ПУМБ вообще - не банк, а сплошной юмор. Местами черный, правда.
Искатель
 
Повідомлень: 5633
З нами з: 22.02.16
Подякував: 879 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:34

А як тепер подивитись виписку? В додатку операції висять як "зарезервовано" з 10 числа, а повернення коштів взагалі ніяк не відображається.
M-Audio
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 23.03.11
Подякував: 528 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:49

В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.
Rebel
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.12.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:52

Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 04.03.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:53

  Rebel написав:В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.

Что б в другом отделении ПУМБ не обменяли еще
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14380
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:00

  Rebel написав:В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.
в мене райф завжди вимагає... потім спамить смс
lamal
 
Повідомлень: 186
З нами з: 11.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:13

  BBC написав:Что б в другом отделении ПУМБ не обменяли еще

А є якийсь ліміт?
Rebel
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.12.09
Подякував: 56 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:24

Rebel
До 399 999 грн включительно (в гривневом эквиваленте)* при условии предоставления номера телефона
https://persona.pumb.ua/ru/operatsii-s-valyutoy
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14380
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 336337338339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1191)
16.12.2022 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.