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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 гру, 2022 08:47
Гумор від ПУМБ?
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Hennady
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:23
Hennady написав:
Гумор від ПУМБ?
Мне тоже такое пришло.
ПУМБ вообще - не банк, а сплошной юмор. Местами черный, правда.
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Искатель
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:34
А як тепер подивитись виписку? В додатку операції висять як "зарезервовано" з 10 числа, а повернення коштів взагалі ніяк не відображається.
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M-Audio
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:49
В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.
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Rebel
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:52
Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел
))
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root
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:53
Rebel написав:
В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.
Что б в другом отделении ПУМБ не обменяли еще
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BBC
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:00
Rebel написав:
В касі вимагають номер мобільного при обміні валюти. Навіщо він банку? Будуть спамити?
P.S. Не є клієнтом банку.
в мене райф завжди вимагає... потім спамить смс
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lamal
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:13
BBC написав:
Что б в другом отделении ПУМБ не обменяли еще
А є якийсь ліміт?
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Rebel
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:24
Rebel
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BBC
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