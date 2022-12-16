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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23
root написав:
Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел
))
Вони на номер присилають код, який треба надати касирці. З вигаданого номера і код вигадати? Чи вгадати?)))
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