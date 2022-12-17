|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23
root написав:
Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел
))
Вони на номер присилають код, який треба надати касирці. З вигаданого номера і код вигадати? Чи вгадати?)))
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 17 гру, 2022 00:16
root написав:
Тоді ніяк
Ну як ніяк? Номерів може бути і не один в клієнта/не клієнта.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
1
-
root
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00
СЭП из пумба, насколько я помню платный?
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:21
Порт, да.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5058
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 937 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор