Вони на номер присилають код, який треба надати касирці. З вигаданого номера і код вигадати? Чи вгадати?)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23
Додано: Суб 17 гру, 2022 00:16
Додано: Суб 17 гру, 2022 00:30
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:21
Re: ПУМБ
Порт, да.
Додано: Нед 18 гру, 2022 13:53
А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.
Додано: Нед 18 гру, 2022 14:38
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