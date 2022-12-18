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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 337338339340

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23

  root написав:Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел :)))

Вони на номер присилають код, який треба надати касирці. З вигаданого номера і код вигадати? Чи вгадати?)))
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:46

Тоді ніяк :(
root
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:16

  root написав:Тоді ніяк :(

Ну як ніяк? Номерів може бути і не один в клієнта/не клієнта.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 00:30

  alibob написав:
  root написав:Тоді ніяк :(

Ну як ніяк? Номерів може бути і не один в клієнта/не клієнта.


Так, але це вже про інше ми. Я теж користуюсь двухсімочним смартом, і друга сімка якраз для "відкритості" :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00

СЭП из пумба, насколько я помню платный?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:21

Re: ПУМБ

Порт, да.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:53

А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:38

  novichok написав:А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.


на генератор ФОПы могут взять кредит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
в целом, как понимаю, все что не в центре - мимо кассы, большинства банков касается
но могу ошибаться - Альфа на минской генер вроде есть, но для отделения, банкоматы выкл
cohan
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ПУМБ (3398)
18.12.2022 14:38
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