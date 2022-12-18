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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:23
root написав:
Ну так залиште якийсь вигаданий чи спамерський з відкритих джерел
))
Вони на номер присилають код, який треба надати касирці. З вигаданого номера і код вигадати? Чи вгадати?)))
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Додано: Суб 17 гру, 2022 00:16
root написав:
Тоді ніяк
Ну як ніяк? Номерів може бути і не один в клієнта/не клієнта.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 12:00
СЭП из пумба, насколько я помню платный?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 12:21
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Додано: Нед 18 гру, 2022 13:53
А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.
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novichok
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Додано: Нед 18 гру, 2022 14:38
novichok написав:
А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.
на генератор ФОПы могут взять кредит
в целом, как понимаю, все что не в центре - мимо кассы, большинства банков касается
но могу ошибаться - Альфа на минской генер вроде есть, но для отделения, банкоматы выкл
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cohan
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Додано: Нед 18 гру, 2022 15:13
novichok написав:
А як тут с генераторами у відділеннях?
Цікавить Київ, бажано Лівий берег.
Вроде на левобережной есть
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Ромасик
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