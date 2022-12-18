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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 39
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28

  Sirchyk написав:Хтось пробував вже оформляти тут оплату частинами? Як відбувається? З якої карти потім списують оплати - дебетної чи кредитної, і якщо з кредитної то чи є комісія?

Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:59

Все неяк у людей. Монік тут рулить.
root
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  #<1 ... 338339340341
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