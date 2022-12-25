Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28
Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:33
Re: ПУМБ
Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно
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