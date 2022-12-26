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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28
Sirchyk написав:
Хтось пробував вже оформляти тут оплату частинами? Як відбувається? З якої карти потім списують оплати - дебетної чи кредитної, і якщо з кредитної то чи є комісія?
Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:59
Все неяк у людей. Монік тут рулить.
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root
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:33
Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно
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Daswer
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Додано: Пон 26 гру, 2022 10:13
Daswer написав:
Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно
Вітаємо!
Так, Ви можете завернутися на офіційну електронну адресу банку info@fuib.com
чи сторінку у фейсбук з даним запитом.У повідомленні вкажіть Ваше ПІБ та ІПН.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:41
Карты просроченные тут как работают?
Он-лайн оплату можно проводить?
Востаннє редагувалось emeta
в Пон 26 гру, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:10
А що, є такі що це можна робити? Я не чув такого.
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root
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27
root написав:
А що, є такі що це можна робити? Я не чув такого.
Так є. Тася мені пролонгували б5 яка закінчилась у жовтні так що я ще до кінці'я березня може нею платити в інеті і з новим терміном добавилась у гугльпей
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27
emeta написав:
Карты просроченные тут как работают?
Он-лайн оплату моно проводить?
Так як і все інше у цій банці.
Робочу валютну карту з терміном до 24 убили мабуть за відсутність руху, у гривневої закінчився термін, але висить в аплікусі, а в вебі її немає і тільки рахунок.
ХЗ що у них із головою.
Але онлайн із простроченням це вже занадто.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:26
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
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flysoulfly
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