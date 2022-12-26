RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28

  Sirchyk написав:Хтось пробував вже оформляти тут оплату частинами? Як відбувається? З якої карти потім списують оплати - дебетної чи кредитної, і якщо з кредитної то чи є комісія?

Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
Vorlon
 
Повідомлень: 10450
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:59

Все неяк у людей. Монік тут рулить.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 04.03.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:33

Re: ПУМБ

Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно
Daswer
 
Повідомлень: 23
З нами з: 22.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:13

  Daswer написав:Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно

Вітаємо!
Так, Ви можете завернутися на офіційну електронну адресу банку info@fuib.com чи сторінку у фейсбук з даним запитом.У повідомленні вкажіть Ваше ПІБ та ІПН.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:41

Карты просроченные тут как работают?
Он-лайн оплату можно проводить?
Востаннє редагувалось emeta в Пон 26 гру, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:10

А що, є такі що це можна робити? Я не чув такого.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 04.03.15
Подякував: 224 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27

  root написав:А що, є такі що це можна робити? Я не чув такого.

Так є. Тася мені пролонгували б5 яка закінчилась у жовтні так що я ще до кінці'я березня може нею платити в інеті і з новим терміном добавилась у гугльпей
Alien
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 12.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27

  emeta написав:Карты просроченные тут как работают?
Он-лайн оплату моно проводить?

Так як і все інше у цій банці.
Робочу валютну карту з терміном до 24 убили мабуть за відсутність руху, у гривневої закінчився термін, але висить в аплікусі, а в вебі її немає і тільки рахунок.
ХЗ що у них із головою.
Але онлайн із простроченням це вже занадто. :wink:
Прораб
 
Повідомлень: 695
З нами з: 02.03.19
Подякував: 524 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:26

тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 13.01.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 338339340341
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3409)
26.12.2022 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.