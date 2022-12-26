Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28
Ни с какой. Это отдельный лимит. И гасить его надо отдельно и самостоятельно через меню, имея деньги на дебетке. Либо там свой IBAN есть, но я не пробовал...
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:33
Re: ПУМБ
Чи можна отримати довідку про закриття картки без відвідування відділення? Чи отримати виписку по картці, що закрита без відвідування відділення. Відділення, яке працює дуже далеко та й світла не має постійно
Додано: Пон 26 гру, 2022 10:13
Вітаємо!
Так, Ви можете завернутися на офіційну електронну адресу банку info@fuib.com чи сторінку у фейсбук з даним запитом.У повідомленні вкажіть Ваше ПІБ та ІПН.
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:41
Карты просроченные тут как работают?
Он-лайн оплату можно проводить?
Востаннє редагувалось emeta в Пон 26 гру, 2022 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:27
Так як і все інше у цій банці.
Робочу валютну карту з терміном до 24 убили мабуть за відсутність руху, у гривневої закінчився термін, але висить в аплікусі, а в вебі її немає і тільки рахунок.
ХЗ що у них із головою.
Але онлайн із простроченням це вже занадто.
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:26
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:40
Вітаємо!
Для розрахунків в торгово-сервісній мережі, для операцій зняття готівки та операцій в ПУМБ Online дію наших карток подовжено автоматично до кінця року. Ви можете розраховуватися картками, які вже додані до електронного гаманця в телефоні.
Для розрахунків в мережі інтернет, що потребують введення терміну дії платику, необхідно звернутися до нашого відділення та замовити картку з новим терміном дії.
Для можливості розрахунку за допомогою гаджетів з NFC, необхідно картку з новим терміном дії додати до електронного гаманця. Бережіть себе!
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