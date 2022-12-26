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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:23
flysoulfly написав:
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Нет? - тогда на выход.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 14:36
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Нет? - тогда на выход.
Попутного ветра
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idealstorm
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