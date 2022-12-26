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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:23

  flysoulfly написав:тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?


Нет? - тогда на выход.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:36

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?


Нет? - тогда на выход.

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idealstorm
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Повідомлень: 1803
З нами з: 06.03.09
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  #<1 ... 339340341342
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