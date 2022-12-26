|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:23
flysoulfly написав:
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Нет? - тогда на выход.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 14:36
flysoulfly написав: flysoulfly написав:
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Нет? - тогда на выход.
Попутного ветра
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1804
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:03
idealstorm написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
тут при автопролонгации депо"стальной" процент не добавляют за мою доброту и снисхождение к банку ?
Нет? - тогда на выход.
Попутного ветра
ашотакгрубо? - работник банка без ЧЮ ? вкладчик/кредлимитчик тут на 100500 Фонда?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:43
И не оглядывайся
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1804
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 22:54
Банк предложил карту "ВСЕ МОЖУ" с небольшим кредитным лимитом. Недавно сделал несколько мелких платежей, за которые насчитали кешбек.
Однако позвонили из банка и предложили сделать платеж на сумму не менее 200 гривен, чтобы "активировать" кредитную карту! Это требование является обязательным для выполнения?
Кроме того, если по кредитной карте начались расходы с декабря 2022, то грейс-период в этом банке завершается 30 января 2023?
Наконец, как здесь с выводом кешбека, а именно, не аннулируется ли он, например, в конце квартала, как в Таскомбанке?
-
Honestus
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 гру, 2022 01:28
Honestus написав:
Однако позвонили из банка и предложили сделать платеж на сумму не менее 200 гривен, чтобы "активировать" кредитную карту! Это требование является обязательным для выполнения?
Це обов'язкова умова для нарахування менеджеру бонусу за оформлення Вам картки.
Honestus написав:
Кроме того, если по кредитной карте начались расходы с декабря 2022, то грейс-период в этом банке завершается 30 января 2023?
Так.
Honestus написав:
Наконец, как здесь с выводом кешбека, а именно, не аннулируется ли он, например, в конце квартала, как в Таскомбанке?
На даний момент не анулюється, але у завтрашній день мало хто може дивитися, особливо у ПУМБі.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7783
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 1092 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, moveton
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|