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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 13:30
klug написав:
Це обов'язкова умова для нарахування менеджеру бонусу за оформлення Вам картки.
Цікаво,який розмір бонусу. Можна ж і домовитись, за відкат
При чому це стосується не тільки нових карт. У моєї жінки ВсеМожу давно лежить на "поліичці", в кінці минулого місяця звонила їй менеджеркиня, наполегливо просила зробити операцію від 200 грн, щоб "активувати категорії кешбеку".
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Додано: Вів 27 гру, 2022 13:57
Поповняв карту ПУМБу через City24, гроші зайшли наступного дня. Це особливості роботи цієї платіжної системи, що гроші добу йдуть, чи просто разовий збій? Поповняв п'ятисотками на 5000 грн.
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ternofond
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Додано: Вів 27 гру, 2022 15:30
Ferlakur написав: klug написав:
Це обов'язкова умова для нарахування менеджеру бонусу за оформлення Вам картки.
Цікаво,який розмір бонусу. Можна ж і домовитись, за відкат
При чому це стосується не тільки нових карт. У моєї жінки ВсеМожу давно лежить на "поліичці", в кінці минулого місяця звонила їй менеджеркиня, наполегливо просила зробити операцію від 200 грн, щоб "активувати категорії кешбеку".
Схоже, що разом з доступом до Корезоїду вони ще купили доступ до прихватівських методичок з організації роботи.
ternofond написав:
Поповняв карту ПУМБу через City24, гроші зайшли наступного дня. Це особливості роботи цієї платіжної системи, що гроші добу йдуть, чи просто разовий збій? Поповняв п'ятисотками на 5000 грн.
Що Сіті, що Easy зазвичай заходить одразу - навіть чек не беру, бо вже бачу на рахунку. Або термінал був без зв'язку, або реакція на 500-ки (вже давненько не чути).
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klug
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Додано: Вів 27 гру, 2022 16:01
klug написав:
або реакція на 500-ки (вже давненько не чути).
Пумбівський термінал у відділенні 500ки взагалі не приймає.
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Ferlakur
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