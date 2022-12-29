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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 22:12
vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт
- то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
тут давно так, карта ж не именная, наверняка.
вот, кстати, подтверждает коллега:
mogicanin1986 написав:
Поповняв іменну
ВсеКарту на касі відділення 10 тисяч паспорт не питали
.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:38
Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:58
vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???
Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
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Для поповнення картки в касі на суму яка перевищує 15 000 грн., необхідно мати при собі паспорт
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02
novichok написав:
Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
Вітаємо!
Так, поповнення можливе на будь яку суму. Завтра останній день коли його можна оформити.
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PUMB
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