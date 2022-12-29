vpchelko написав:

Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...