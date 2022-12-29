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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 341342343344

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ПУМБ 3.3 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 22:12

  vpchelko написав:Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно

Еще маразм, на кассе клиенты какие-то попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...

Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...

тут давно так, карта ж не именная, наверняка.
вот, кстати, подтверждает коллега:
  mogicanin1986 написав:Поповняв іменну ВсеКарту на касі відділення 10 тисяч паспорт не питали.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:38

Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:40

  novichok написав:Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?

Навіщо? :shock:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 13:58

  vpchelko написав:Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???

Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?

Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...

Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...

Вітаємо!
Для поповнення картки в касі на суму яка перевищує 15 000 грн., необхідно мати при собі паспорт
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02

  novichok написав:Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?

Вітаємо!

Так, поповнення можливе на будь яку суму. Завтра останній день коли його можна оформити.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:35

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Вітаємо!
Для поповнення картки в касі на суму яка перевищує 15 000 грн., необхідно мати при собі паспорт


Такой херней занимаеться ваш банк, другие банки не факают по этому поводу мозги и проводят идентификацию через приложение или наличие карты + знание пинкода. Законодательная база позволяет это!

Но этот банк как даун - застрял в развитии...

ИМХО ваш банк отсталый. Суйте ваш сервис в одно место. Минус 1 час времени моего времени в пустую - из-за неадекватного обслуживания имею - как вы можете позволять обслуживать 1 клиента на кассе около 1 часа - при наличии 1 рабочей кассы в отделении.
Повторю - суйте свой банк с таким сервисом в одно место.

Как пример - что карты и пинкода достаточно - терминалы банка IBox - без карты - пополнение до 4999грн - при наличии карты - пополняй сколько хочет. Откуда у дебильного банка ПУМБ требования паспорта на кассе - при наличии карты - мне не понять... ну видно в ПУМБ работают дауны...
vpchelko
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