|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 22:12
vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт
- то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
тут давно так, карта ж не именная, наверняка.
вот, кстати, подтверждает коллега:
mogicanin1986 написав:
Поповняв іменну
ВсеКарту на касі відділення 10 тисяч паспорт не питали
.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 12:38
Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 13:58
vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???
Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
Вітаємо!
Для поповнення картки в касі на суму яка перевищує 15 000 грн., необхідно мати при собі паспорт
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 14:02
novichok написав:
Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
Вітаємо!
Так, поповнення можливе на будь яку суму. Завтра останній день коли його можна оформити.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 гру, 2022 21:48
PUMB написав:
Для поповнення картки в касі на суму яка перевищує 15 000 грн., необхідно мати при собі паспорт
Это хотелки лично вашего банка - нормальные банки давно идентефицируют клиента по наличию карты или мобильному приложению.
Логики в ваших хотелках нет - таки когда вопрос в потратить деньги с карты - то уж карты - цвв кода и подтверждения с телефона вам достаточно, чтобы сказать что клиент потратил деньги.
Того-же самого для пополнения карты вам не достаточно? Вы тупые там?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 гру, 2022 02:17
PUMB написав: novichok написав:
Поповнення Сталевого на можливо на будь-яку суму?
Вітаємо!
Так, поповнення можливе на будь яку суму. Завтра останній день коли його можна оформити.
Навіщо для відкриття депозиту "Сталевий" ідентифікуватися через "Дію" клієнтам, які вже мають доступ до мобільного додатку банку, картки банку та інші депозити, наприклад "Вільний", у банку?
-
Honestus
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 26.12.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:00
Honestus написав:
Навіщо
це тільки у Вас так
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:05
Honestus написав:Навіщо для відкриття депозиту "Сталевий" ідентифікуватися через "Дію" клієнтам, які вже мають доступ до мобільного додатку банку, картки банку та інші депозити, наприклад "Вільний", у банку?
Звідки зробили такий висновок?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3851
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:15
Honestus вітаємо! Для відкриття депозиту в додатку, проходити повторну ідентифікацію непотрібно. При відкритті у відділенні, потрібне засвідчення особи
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|