vpchelko написав:Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???
Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
Володимир, вітаємо!
Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.
Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:
Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.
Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.
Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.
Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.
Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях.