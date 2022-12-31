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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:16
vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???
Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
Володимир, вітаємо!
Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.
Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:
Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.
Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.
Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.
Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.
Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:16
PUMB написав:
Honestus вітаємо! Для відкриття депозиту в додатку, проходити повторну ідентифікацію непотрібно.
Вибачаюсь, бо не звернув увагу на те, що на сайті банку відкрилася реклама цього депозиту для нових клієнтів.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:39
На горячей линии записали на получение денег на 30.12 сказали прийти после 15.00, придя в отделение в назначенное время оказалось что касса до 13.00. Спасибо ПУМБ за испорченный новый год!!!
Востаннє редагувалось msie600
в Суб 31 гру, 2022 02:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:10
PUMB написав:
Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:
Це якесь новорічне диво
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:51
PUMB написав: vpchelko написав:
Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.
Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???
Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?
Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...
Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...
Володимир, вітаємо!
Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.
Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:
Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.
Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.
Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.
Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.
Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях.
Видно у офпреда ПУМБ - проблема с адекватностью?
Почему появилась очередь я написал уже - но ниже еще раз повторю!
Еще раз офрпед ПУБМ-а очередь в отделении появилась из-за 1го клиента - которого кассир обслуживал дольше 40 минут - а может и час - меня за$#ло ждать как долбиться кассир с одним и тем же клиентом!
ОДНОГО КЛИЕНТА!
Заведующий отделения не подумал открыть 2ую кассу в данном отделении!
Данное отношение к клиентам - неприемлемо. В таких сутациях - на себя делегирует обязанность другой сотрудник банка и разгружает очередь.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:07
PUMB
Як ви вважаєтє, невиконання банком ПУМБ
постанови Кабінета Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202
є злочином з ознаками геноциду про який я повинен повідомити правоохоронні органи?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:44
J написав:PUMB
Як ви вважаєтє, невиконання банком ПУМБ
постанови Кабінета Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202
є злочином з ознаками геноциду про який я повинен повідомити правоохоронні органи?
Це вже рівень Генеральної асамблеї ООН.
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Додано: Нед 01 січ, 2023 00:35
КБ усе чи ПУМБа ще подумає?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 00:54
баг, видно
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