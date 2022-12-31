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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 342343344345 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 41 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 6 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 41 Додано: П'ят 30 гру, 2022 09:16 vpchelko написав: Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.

Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???



Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?



Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...



Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал... Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...



Володимир, вітаємо!

Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.

Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:



Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.

Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.

Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.

Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.

Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях. Володимир, вітаємо!Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2967 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 188 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:16 PUMB написав: Honestus вітаємо! Для відкриття депозиту в додатку, проходити повторну ідентифікацію непотрібно. Honestus вітаємо! Для відкриття депозиту в додатку, проходити повторну ідентифікацію непотрібно.

Вибачаюсь, бо не звернув увагу на те, що на сайті банку відкрилася реклама цього депозиту для нових клієнтів. Вибачаюсь, бо не звернув увагу на те, що на сайті банку відкрилася реклама цього депозиту для нових клієнтів. Honestus Повідомлень: 11 З нами з: 26.12.22 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:39 Re: ПУМБ На горячей линии записали на получение денег на 30.12 сказали прийти после 15.00, придя в отделение в назначенное время оказалось что касса до 13.00. Спасибо ПУМБ за испорченный новый год!!! Востаннє редагувалось msie600 в Суб 31 гру, 2022 02:13, всього редагувалось 1 раз. msie600 Повідомлень: 79 З нами з: 16.10.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:10 PUMB написав: Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне: Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:

Це якесь новорічне диво Це якесь новорічне диво klug Повідомлень: 7814 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:51 PUMB написав: vpchelko написав: Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.

Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???



Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?



Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...







Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал... Сегодня пытался пополнить ВсеКарту через отделение - думал сэкономить время, было 48тыс купюрами по 200грн.Оказываеться на кассе для идентификации нужно еще иметь паспорт - то что у меня карта и я знаю от нее пин-код банку и его кассе недостаточно - как жеж тогда работает монобанк и пополнения его карт через терминалы IBox банка???Это что из тех банков, которые еще и почту голубями посылают?Еще маразм, на кассе клиенты какие-то клиенты попались, которые более 40 минут и более залипли, причем только 1 рабочая касса в отделении, факал я теперь ПУМБ с его отделениями - будет карта, тупо на всякий случай, но в отделения и тем более в кассу этой помойки более не ногой...Профакал почти час времени с походом в конченый ПУМБ, быстрее бы пополнил карту монобанка через терминал...



Володимир, вітаємо!

Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.

Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:



Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.

Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.

Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.

Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.

Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях. Володимир, вітаємо!Перш за все нам дуже шкода, що відвідування нашого відділення залишило у Вас такі негативні емоції. Адже наші колеги кожного дня роблять все, щоб всі наші відвідувачі та клієнти були задоволені нашим сервісом.Ми провели внутрішнє розслідування випадку, що Ви описали, та дізналися наступне:Під час звернення до відділення, наша колега уточнила у Вас всі необхідні деталі та дізнавшись, що Ви використовуєте Дію, провела консультацію щодо подальших дій. Після завантаження штрихкоду, для підтвердження операції, працівник каси запросив у Вас код-підтвердження, що має відображатися в Дії. Але екран Вашого телефону був пустим, код не підтягнувся. Ймовірно, Вам потрібно оновити Дію.Оскільки код не відобразився, наша колега проінформувала Вас, що в системі вийшов час очікування і порекомендувала підійти до менеджерів.Після Вашого звернення до менеджера, ним був підготовлений потрібний документ на внесення повної суми.Але за цей час до каси відділення з’явились черга з наших відвідувачів. В цей час, дійсно, працювала одна каса, тому що друга була зачинена на обідню перерву, згідно з нашим графіком роботи.Рекомендуємо оновити застосунок Дія та будемо раді бачити в наших відділеннях.

Видно у офпреда ПУМБ - проблема с адекватностью?



Почему появилась очередь я написал уже - но ниже еще раз повторю!



Еще раз офрпед ПУБМ-а очередь в отделении появилась из-за 1го клиента - которого кассир обслуживал дольше 40 минут - а может и час - меня за$#ло ждать как долбиться кассир с одним и тем же клиентом!



ОДНОГО КЛИЕНТА!



Заведующий отделения не подумал открыть 2ую кассу в данном отделении!



Данное отношение к клиентам - неприемлемо. В таких сутациях - на себя делегирует обязанность другой сотрудник банка и разгружает очередь. Видно у офпреда ПУМБ - проблема с адекватностью?Почему появилась очередь я написал уже - но ниже еще раз повторю!Еще раз офрпед ПУБМ-а очередь в отделении появилась из-за 1го клиента - которого кассир обслуживал дольше 40 минут - а может и час - меня за$#ло ждать как долбиться кассир с одним и тем же клиентом!ОДНОГО КЛИЕНТА!Заведующий отделения не подумал открыть 2ую кассу в данном отделении!Данное отношение к клиентам - неприемлемо. В таких сутациях - на себя делегирует обязанность другой сотрудник банка и разгружает очередь. vpchelko

Повідомлень: 629 З нами з: 05.07.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:07 PUMB

Як ви вважаєтє, невиконання банком ПУМБ

постанови Кабінета Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202

є злочином з ознаками геноциду про який я повинен повідомити правоохоронні органи? J Повідомлень: 5543 З нами з: 19.01.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:44 J написав: PUMB

Як ви вважаєтє, невиконання банком ПУМБ

постанови Кабінета Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202

є злочином з ознаками геноциду про який я повинен повідомити правоохоронні органи? Як ви вважаєтє, невиконання банком ПУМБпостанови Кабінета Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1202є злочином з ознаками геноциду про який я повинен повідомити правоохоронні органи?

Це вже рівень Генеральної асамблеї ООН. Це вже рівень Генеральної асамблеї ООН. klug Повідомлень: 7814 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 00:35 КБ усе чи ПУМБа ще подумає? klug Повідомлень: 7814 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 00:54 баг, видно melkh

Повідомлень: 787 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 342343344345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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