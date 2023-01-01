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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:57
klug Ранком, бумба проспалася та все встало на свої місця.
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melkh
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Додано: Нед 01 січ, 2023 20:15
Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
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Citizen_D
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