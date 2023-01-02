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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 09:57
klug Ранком, бумба проспалася та все встало на свої місця.
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melkh
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Додано: Нед 01 січ, 2023 20:15
Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
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Citizen_D
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Додано: Нед 01 січ, 2023 21:30
Citizen_D написав:Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
Подивився інший акк. Є АЗС 1-1.5%, продукти 0.75-1%, комуналь 1-2% (кред-дебіт). Користувався в листопаді. Грудень -0. На основному аккаунті нема продуктів та АЗС. І по кредитці все по 0.3%..
П.С. Може потрібно чередувати?
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lel
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Додано: Нед 01 січ, 2023 21:42
lel написав:
П.С. Може потрібно чередувати?
Скорiш за усе можна. Але перiод чередування не один мicяць точно. Схильний вважати, що ПУМБа змiнює "статус" по кешбеку один раз на три мiсяцi. Спостерiгаю з серпня по трьом аккам - мiсяць вiдлежування не впливає нi на що, але пiсля трьох, як правило, пропозицiї покращувались.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 12:09
Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.
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olechkakiev
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:34
olechkakiev написав:
Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.
Исправили на сайте.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:51
olechkakiev написав:
Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.
може тому що банк донецький
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