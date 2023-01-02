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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 343344345346

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ПУМБ 3.3 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:57

klug Ранком, бумба проспалася та все встало на свої місця.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 20:15

Re: ПУМБ

Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:30

Re: ПУМБ

Citizen_D написав:Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
Подивився інший акк. Є АЗС 1-1.5%, продукти 0.75-1%, комуналь 1-2% (кред-дебіт). Користувався в листопаді. Грудень -0. На основному аккаунті нема продуктів та АЗС. І по кредитці все по 0.3%..
П.С. Може потрібно чередувати?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 21:42

Re: ПУМБ

  lel написав:П.С. Може потрібно чередувати?
Скорiш за усе можна. Але перiод чередування не один мicяць точно. Схильний вважати, що ПУМБа змiнює "статус" по кешбеку один раз на три мiсяцi. Спостерiгаю з серпня по трьом аккам - мiсяць вiдлежування не впливає нi на що, але пiсля трьох, як правило, пропозицiї покращувались.
Alien
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:09

Пумб

Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:34

  olechkakiev написав:Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.

Исправили на сайте.
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:51

  olechkakiev написав:Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.

може тому що банк донецький
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:24

  olechkakiev написав:Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.


это в каком городе?
https://about.pumb.ua/map#138

а суббота с таким светом - пустое занятие, просиживание штанов юбок
cohan
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