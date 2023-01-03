Citizen_D написав:Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
Подивився інший акк. Є АЗС 1-1.5%, продукти 0.75-1%, комуналь 1-2% (кред-дебіт). Користувався в листопаді. Грудень -0. На основному аккаунті нема продуктів та АЗС. І по кредитці все по 0.3%.. П.С. Може потрібно чередувати?
Скорiш за усе можна. Але перiод чередування не один мicяць точно. Схильний вважати, що ПУМБа змiнює "статус" по кешбеку один раз на три мiсяцi. Спостерiгаю з серпня по трьом аккам - мiсяць вiдлежування не впливає нi на що, але пiсля трьох, як правило, пропозицiї покращувались.
ternofond написав:Поповняв карту ПУМБу через City24, гроші зайшли наступного дня. Це особливості роботи цієї платіжної системи, що гроші добу йдуть, чи просто разовий збій? Поповняв п'ятисотками на 5000 грн.
У мене практично завжди поповнюється на наступний день. Але я зазвичай користуюся Easy.
Ferlakur написав: Пумбівський термінал у відділенні 500ки взагалі не приймає.
У найближчому відділенні на терміналі є об'ява, що не приймає 500 і 1000 грн купюри
В як ви бачите поповнення по рахунку? Веб версії ж нема, де було видно.