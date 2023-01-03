Додано: Вів 03 січ, 2023 14:26

Всем добрый день!С Новым годом! С Наступающими ВСУ!Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировалиНа этом форуме не соскучишься.А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?Заранее огромное спасибо за ответы!А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.