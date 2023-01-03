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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:15
Re: ПУМБ
Скорее, легло на свою полку. 0.3% за кредитные заставляют использовать другие банки.
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:30
Re: ПУМБ
Подивився інший акк. Є АЗС 1-1.5%, продукти 0.75-1%, комуналь 1-2% (кред-дебіт). Користувався в листопаді. Грудень -0. На основному аккаунті нема продуктів та АЗС. І по кредитці все по 0.3%..
П.С. Може потрібно чередувати?
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:42
Re: ПУМБ
Скорiш за усе можна. Але перiод чередування не один мicяць точно. Схильний вважати, що ПУМБа змiнює "статус" по кешбеку один раз на три мiсяцi. Спостерiгаю з серпня по трьом аккам - мiсяць вiдлежування не впливає нi на що, але пiсля трьох, як правило, пропозицiї покращувались.
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:09
Пумб
Добрый день, что случилось с банком? Почему во всех отделениях кассы до 13.00? И почему перестали работать отделения, которые работали в субботу? На сайте такой график висит.
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:34
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:51
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:24
это в каком городе?
а суббота с таким светом - пустое занятие, просиживание штанов юбок
Додано: Вів 03 січ, 2023 03:02
Змінюється залишок на картці.
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:26
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
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