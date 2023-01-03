|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:49
Искатель если карты инстант (мгновенки) есть в наличии в конкретном отделении, то выдадут сразу.
По поводу 400к - после шквала критики в сторону банка, вроде как, теперь каждый месяц обнуляется.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1305
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:40
Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|