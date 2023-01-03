|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:49
Искатель если карты инстант (мгновенки) есть в наличии в конкретном отделении, то выдадут сразу.
По поводу 400к - после шквала критики в сторону банка, вроде как, теперь каждый месяц обнуляется.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1306
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:40
Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:11
mogicanin1986 написав:
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 630
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:40
vpchelko написав: mogicanin1986 написав:
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 18:55
mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5673
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 893 раз.
- Подякували: 4654 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:26
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4909
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 19:29
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
Не за что) Что Вам ответили за счётчик 400 тысяч в месяц, обнуляется или суммируется?
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|