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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 344345346347

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 41
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
6
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:49

Искатель если карты инстант (мгновенки) есть в наличии в конкретном отделении, то выдадут сразу.
По поводу 400к - после шквала критики в сторону банка, вроде как, теперь каждый месяц обнуляется.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:40

  Искатель написав:Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!

Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали :) На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...

И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?

Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:11

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:40

  vpchelko написав:
  mogicanin1986 написав:Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 18:55

  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!

Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали :) На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...

И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?

Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:26

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!

Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали :) На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...

И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?

Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.


а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 19:29

  Искатель написав:
  mogicanin1986 написав:
  Искатель написав:Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!

Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали :) На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...

И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?

Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.

Не за что) Что Вам ответили за счётчик 400 тысяч в месяц, обнуляется или суммируется?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:01

  cohan написав:а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно

Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз :)
Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 12:56

Re: ПУМБ

кто-нибудь сталкивался с покупкой автобусных билетов с гривневой карты ПУМБ на фликсбасе?
Все время платила с Альфы - оплата совпадала со стоимостью билета.
Решила оплатить с пумба - списали большую сумму почти на 3% - говорят конвертация.
Почему в Альфе такой конвертации не было ни разу..? Стоимость билета высталяется в гривне, в Альфе совпадала оплата, а в пумбе какая-то конвертация (билет если что с тем же маршрутом, что и с Альфы)
vililit
 
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