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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 14:49
Искатель если карты инстант (мгновенки) есть в наличии в конкретном отделении, то выдадут сразу.
По поводу 400к - после шквала критики в сторону банка, вроде как, теперь каждый месяц обнуляется.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 03 січ, 2023 15:40
Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:11
mogicanin1986 написав:
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
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vpchelko
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:40
vpchelko написав: mogicanin1986 написав:
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал.
за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
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mogicanin1986
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Додано: Вів 03 січ, 2023 18:55
mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
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Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:26
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно
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cohan
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Додано: Вів 03 січ, 2023 19:29
Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав:
Всем добрый день!
С Новым годом! С Наступающими ВСУ!
Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали
На этом форуме не соскучишься.
А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".
Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.
Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...
И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?
Заранее огромное спасибо за ответы!
А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.
Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.
Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.
Не за что) Что Вам ответили за счётчик 400 тысяч в месяц, обнуляется или суммируется?
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mogicanin1986
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Додано: Сер 04 січ, 2023 10:01
cohan написав:
а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно
Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз
Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос.
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Искатель
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Додано: Сер 04 січ, 2023 12:56
кто-нибудь сталкивался с покупкой автобусных билетов с гривневой карты ПУМБ на фликсбасе?
Все время платила с Альфы - оплата совпадала со стоимостью билета.
Решила оплатить с пумба - списали большую сумму почти на 3% - говорят конвертация.
Почему в Альфе такой конвертации не было ни разу..? Стоимость билета высталяется в гривне, в Альфе совпадала оплата, а в пумбе какая-то конвертация (билет если что с тем же маршрутом, что и с Альфы)
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vililit
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:27
22 грудня звертався до відділення (Київ, Саксаганського, 19) щоб актуалізувати персональні данні (паспорт). Надав паспорт (фізичний) і код платника податків з дії (попередньо телефонував на підтримку, перепитав що код з дії мають прийняти).
Але ж ні, код платника податків з дії не підійшов, не приймають. Тільки паперовий оригінал давайте! Дівчина бігала кудись уточнювати, потім ще у сусіда поруч питала - ні, з дії код не приймаю, тільки паперовий оригінал.
Залишив звернення. Вчора прийшла СМС, як ви оцінюєте результати рогляду (хоча ніхто не телефонував, не повідомляв про них). Поставив 0. Сьогодні телефонує якась Анастасія з відділу контролю якості, чому 0? Так, кажу, ніхто ж не телефонував що там роглянуто і які результати розгляду мені досі не відомо. У такому разі має бути не 0? Невже не телефонували?, я відмічу, а стосовно вашого звернення - там код не підтягнувся з дії і все
Код, звісно був, співробітник його декілька разів дивився, пробував щось там своїм телефоном або сканувати або фотографувати. Та й взагалі, візьміть перевірте по камерах, там все має бути видно що менеджер ПУМБА гоняв до когось за консультацією, що я передавав свій телефон з кодом в дії, менеджер щось там фотографував чи сканував своїм телефоном з мого, питав іншого співробітника і все це дійство тривало хвилин 20. І це все у разі "там код не підтягнувся"?
Так само як і з повідомленням про розгляд. Але там хоч має бути можливість перевірити, чи дійсно не телефонували, усі розмови пишуться.
Шахраї!
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