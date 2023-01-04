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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 345346347348> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: Вів 03 січ, 2023 14:49 Искатель если карты инстант (мгновенки) есть в наличии в конкретном отделении, то выдадут сразу.

По поводу 400к - после шквала критики в сторону банка, вроде как, теперь каждый месяц обнуляется. lloydbanksua

Повідомлень: 1309 З нами з: 22.04.20 Подякував: 63 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 15:40 Искатель написав: Всем добрый день!

С Новым годом! С Наступающими ВСУ!



Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали На этом форуме не соскучишься.

А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".

Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.

Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...



И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?



Заранее огромное спасибо за ответы!

А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен. Всем добрый день!С Новым годом! С Наступающими ВСУ!Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировалиНа этом форуме не соскучишься.А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?Заранее огромное спасибо за ответы!А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. mogicanin1986 Повідомлень: 34 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:11 Re: ПУМБ mogicanin1986 написав: Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал. Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал. vpchelko

Повідомлень: 632 З нами з: 05.07.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 17:40 vpchelko написав: mogicanin1986 написав: Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал. Ха-ха - тут проблема в том что приложение сделано через одно место - видео верификация тупо не работал. за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть. за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть. mogicanin1986 Повідомлень: 34 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 18:55 mogicanin1986 написав: Искатель написав: Всем добрый день!

С Новым годом! С Наступающими ВСУ!



Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали На этом форуме не соскучишься.

А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".

Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.

Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...



И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?



Заранее огромное спасибо за ответы!

А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен. Всем добрый день!С Новым годом! С Наступающими ВСУ!Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировалиНа этом форуме не соскучишься.А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?Заранее огромное спасибо за ответы!А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил. Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил. Искатель Повідомлень: 5678 З нами з: 22.02.16 Подякував: 893 раз. Подякували: 4654 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 19:26 Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав: Всем добрый день!

С Новым годом! С Наступающими ВСУ!



Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали На этом форуме не соскучишься.

А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".

Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.

Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...



И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?



Заранее огромное спасибо за ответы!

А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен. Всем добрый день!С Новым годом! С Наступающими ВСУ!Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировалиНа этом форуме не соскучишься.А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?Заранее огромное спасибо за ответы!А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил. Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.



а сообщить уважаемому сообществу?

за 400 интересуемся

а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно а сообщить уважаемому сообществу?за 400 интересуемсяа то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно cohan

Повідомлень: 4913 З нами з: 27.09.19 Подякував: 101 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 січ, 2023 19:29 Искатель написав: mogicanin1986 написав: Искатель написав: Всем добрый день!

С Новым годом! С Наступающими ВСУ!



Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировали На этом форуме не соскучишься.

А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".

Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.

Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...



И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?



Заранее огромное спасибо за ответы!

А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен. Всем добрый день!С Новым годом! С Наступающими ВСУ!Зашел на ветку и увидел, что представителя банка заблокировалиНа этом форуме не соскучишься.А тут как раз вопросы назрели. Пробиться сквозь Полину на горячую линию я не смог (( Не помогли старые приемы, видать, "робот быстро учится".Поэтому вопрос здесь. Говорили, что "срок действия карт продлили", но уже в декабре я не мог через терминал пополнить налом "ВсеКарту", которая у меня до 06/22.Как, не посещая лишний раз отделение банка (до него довольно далеко ехать), можно заказать перевыпуск карты? Или перевыпуск неименной - мгновенный и прямо на месте? Уточняю потому, что в прошлом году многие банки имели проблемы с болванками карт, особенно чиповых...И второй вопрос. Может, кто знает. Как сейчас со "счетчиком 400к" в ПУМБе? Обнуляется каждый месяц?Заранее огромное спасибо за ответы!А если подскажете кодовую фразу, которая позволит гарантированно пробиться через Полину, то буду должен.

Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была. Можно задать вопросы в приложении банка, в Вайбере, но сначала нужно зайти в приложение. Неизменную ВсеКарту сразу выдают в отделении, можно также заказать в приложении с доставкой Новой почтой на адрес ее отделения. Доставка 50 гривен была.

Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил. Спасибо за подсказку! Через Вайбер пообщался, все уточнил.

Не за что) Что Вам ответили за счётчик 400 тысяч в месяц, обнуляется или суммируется? Не за что) Что Вам ответили за счётчик 400 тысяч в месяц, обнуляется или суммируется? mogicanin1986 Повідомлень: 34 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 10:01 cohan написав: а сообщить уважаемому сообществу?

за 400 интересуемся

а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно а сообщить уважаемому сообществу?за 400 интересуемсяа то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно

Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз

Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос. Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склерозНадо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос. Искатель Повідомлень: 5678 З нами з: 22.02.16 Подякував: 893 раз. Подякували: 4654 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 12:56 Re: ПУМБ кто-нибудь сталкивался с покупкой автобусных билетов с гривневой карты ПУМБ на фликсбасе?

Все время платила с Альфы - оплата совпадала со стоимостью билета.

Решила оплатить с пумба - списали большую сумму почти на 3% - говорят конвертация.

Почему в Альфе такой конвертации не было ни разу..? Стоимость билета высталяется в гривне, в Альфе совпадала оплата, а в пумбе какая-то конвертация (билет если что с тем же маршрутом, что и с Альфы) vililit Повідомлень: 78 З нами з: 15.12.16 Подякував: 11 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 січ, 2023 14:27 ПУМБ. Не приймають електронні документи з Дії



Але ж ні, код платника податків з дії не підійшов, не приймають. Тільки паперовий оригінал давайте! Дівчина бігала кудись уточнювати, потім ще у сусіда поруч питала - ні, з дії код не приймаю, тільки паперовий оригінал.



Залишив звернення. Вчора прийшла СМС, як ви оцінюєте результати рогляду (хоча ніхто не телефонував, не повідомляв про них). Поставив 0. Сьогодні телефонує якась Анастасія з відділу контролю якості, чому 0? Так, кажу, ніхто ж не телефонував що там роглянуто і які результати розгляду мені досі не відомо. У такому разі має бути не 0? Невже не телефонували?, я відмічу, а стосовно вашого звернення - там код не підтягнувся з дії і все



Код, звісно був, співробітник його декілька разів дивився, пробував щось там своїм телефоном або сканувати або фотографувати. Та й взагалі, візьміть перевірте по камерах, там все має бути видно що менеджер ПУМБА гоняв до когось за консультацією, що я передавав свій телефон з кодом в дії, менеджер щось там фотографував чи сканував своїм телефоном з мого, питав іншого співробітника і все це дійство тривало хвилин 20. І це все у разі "там код не підтягнувся"?



Так само як і з повідомленням про розгляд. Але там хоч має бути можливість перевірити, чи дійсно не телефонували, усі розмови пишуться.



Шахраї! 22 грудня звертався до відділення (Київ, Саксаганського, 19) щоб актуалізувати персональні данні (паспорт). Надав паспорт (фізичний) і код платника податків з дії (попередньо телефонував на підтримку, перепитав що код з дії мають прийняти).Але ж ні, код платника податків з дії не підійшов, не приймають. Тільки паперовий оригінал давайте! Дівчина бігала кудись уточнювати, потім ще у сусіда поруч питала - ні, з дії код не приймаю, тільки паперовий оригінал.Залишив звернення. Вчора прийшла СМС, як ви оцінюєте результати рогляду (хоча ніхто не телефонував, не повідомляв про них). Поставив 0. Сьогодні телефонує якась Анастасія з відділу контролю якості, чому 0? Так, кажу, ніхто ж не телефонував що там роглянуто і які результати розгляду мені досі не відомо. У такому разі має бути не 0? Невже не телефонували?, я відмічу, а стосовно вашого звернення - там код не підтягнувся з дії і всеКод, звісно був, співробітник його декілька разів дивився, пробував щось там своїм телефоном або сканувати або фотографувати. Та й взагалі, візьміть перевірте по камерах, там все має бути видно що менеджер ПУМБА гоняв до когось за консультацією, що я передавав свій телефон з кодом в дії, менеджер щось там фотографував чи сканував своїм телефоном з мого, питав іншого співробітника і все це дійство тривало хвилин 20. І це все у разі "там код не підтягнувся"?Так само як і з повідомленням про розгляд. Але там хоч має бути можливість перевірити, чи дійсно не телефонували, усі розмови пишуться.Шахраї! Sime Повідомлень: 102 З нами з: 27.08.12 Подякував: 3 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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