Sime
Как говориться тупорылые рукожопы в ПУМБ-е - которым насрать на время клиентов...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:30
Sime
Как говориться тупорылые рукожопы в ПУМБ-е - которым насрать на время клиентов...
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:57
Re: ПУМБ
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