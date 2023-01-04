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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 14:30
Sime
Как говориться тупорылые рукожопы в ПУМБ-е - которым насрать на время клиентов...
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vpchelko
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Додано: Сер 04 січ, 2023 14:57
mogicanin1986 написав:
за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
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vpchelko
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Додано: Сер 04 січ, 2023 15:18
vpchelko написав: mogicanin1986 написав:
за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
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mogicanin1986
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Додано: Сер 04 січ, 2023 15:33
mogicanin1986 написав:
Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!
И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
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vpchelko
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Додано: Сер 04 січ, 2023 16:09
vpchelko написав: mogicanin1986 написав:
Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!
И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
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mogicanin1986
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Додано: Сер 04 січ, 2023 16:13
mogicanin1986 написав:
Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
Ну мне уже тоже не нужна, до лучших времен, если они будут у ПУМБ-а...
И ты там определись, толи пластик ты заказавал на почту толи цифровую карту оформлял? А то вижу столько опыта с ПУМБ-ом различного...?
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vpchelko
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Додано: Сер 04 січ, 2023 16:23
vpchelko написав: mogicanin1986 написав:
Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
Ну мне уже тоже не нужна, до лучших времен, если они будут у ПУМБ-а...
И ты там определись, толи пластик ты заказавал на почту толи цифровую карту оформлял? А то вижу столько опыта с ПУМБ-ом различного...?
узнавал в техподдержке за пластик ВсеКарту дебетовую, но сам не заказывал по Новой почте, рядом отделение пошел и бистро получил. А виртуальную дебетовую раньше сам открыл в приложении, а потом в отделении сказал и мне ее сразу закрыли. Как то так)
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mogicanin1986
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