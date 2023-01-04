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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 345346347348

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:30

Sime

Как говориться тупорылые рукожопы в ПУМБ-е - которым насрать на время клиентов...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 14:57

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.


Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:18

  vpchelko написав:
  mogicanin1986 написав:за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.


Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 15:33

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.


Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!

И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:09

  vpchelko написав:
  mogicanin1986 написав:Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.


Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!

И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:13

Re: ПУМБ

  mogicanin1986 написав:Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.

Ну мне уже тоже не нужна, до лучших времен, если они будут у ПУМБ-а...

И ты там определись, толи пластик ты заказавал на почту толи цифровую карту оформлял? А то вижу столько опыта с ПУМБ-ом различного...?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 16:23

  vpchelko написав:
  mogicanin1986 написав:Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.

Ну мне уже тоже не нужна, до лучших времен, если они будут у ПУМБ-а...

И ты там определись, толи пластик ты заказавал на почту толи цифровую карту оформлял? А то вижу столько опыта с ПУМБ-ом различного...?
узнавал в техподдержке за пластик ВсеКарту дебетовую, но сам не заказывал по Новой почте, рядом отделение пошел и бистро получил. А виртуальную дебетовую раньше сам открыл в приложении, а потом в отделении сказал и мне ее сразу закрыли. Как то так)
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 17:21

  vililit написав: Стоимость билета высталяется в гривне, в Альфе совпадала оплата, а в пумбе какая-то конвертация (билет если что с тем же маршрутом, что и с Альфы)

Оплачивал фликсбас картой Альфы - конвертация присутствует стоимость билетов стала процентов на 10-15 выше, чем гривневая стоимость на сайте
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