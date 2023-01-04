mogicanin1986 написав:за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
mogicanin1986 написав:за видеоверификацию не скажу, не проходил, а вот в Вайбере с техподдержкой неоднократно общался. ВсеКарту можно заказать клиентам ПУМБ по новой почте, я думаю проблем не должно возникнуть.
Мне тот пластик нафиг нужен - я хотел именно цифровую карту оформить.
Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
mogicanin1986 написав:Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!
И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
mogicanin1986 написав:Цифровую, то есть виртуальную карту в приложении я оформлял моментально, но я уже давно клиент ПУМБ, а если новым клиентам наверно надо в отделение или пройти, если получится видеоверификацию онлайн.
Хз как ты оформлял моментально - после подписи ДИИ - вылазит видео верификация в приложении ПУМБ - которая моментально проваливается - без шансов!
И тем более как уже клиент банка - оформлении цифровой кредитки также требует видео-верификацию - которая тупо не работает.
Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
mogicanin1986 написав:Мне кредитка не нужна, я оформлял виртуальную дебетовую карту, для нее видеоверификация не нужна.
Ну мне уже тоже не нужна, до лучших времен, если они будут у ПУМБ-а...
И ты там определись, толи пластик ты заказавал на почту толи цифровую карту оформлял? А то вижу столько опыта с ПУМБ-ом различного...?
узнавал в техподдержке за пластик ВсеКарту дебетовую, но сам не заказывал по Новой почте, рядом отделение пошел и бистро получил. А виртуальную дебетовую раньше сам открыл в приложении, а потом в отделении сказал и мне ее сразу закрыли. Как то так)
mogicanin1986 написав:узнавал в техподдержке за пластик ВсеКарту дебетовую, но сам не заказывал по Новой почте, рядом отделение пошел и бистро получил. А виртуальную дебетовую раньше сам открыл в приложении, а потом в отделении сказал и мне ее сразу закрыли. Как то так)
Ну поддержка также говорит, что у них видео-верификация работает без нареканий...
Та же поддержка похерила мое обращение в банк с диагностической информацией из приложения - когда я пытался пройти видео верификацию - еще летом...
А то что в отделении работает 1 касса и 1 клиент ее занимает на час - и менеджер отделения не чешеться открывать 2ую кассу - тоже поддержка пропускает между ушей.
Тут еще ПУМБ за сало купил место в рейтинге цыфровых банков - в то-же время закрытие карт-счетов можно сделать только в отделении банка - ДИЯ подпись для банка не существует.