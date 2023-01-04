vpchelko написав:Вот еще прикол - ПУМБ загнал валютную дебетку в минус - сушите сухари....
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/312527
лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10
лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться
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