vpchelko написав:Вот еще прикол - ПУМБ загнал валютную дебетку в минус - сушите сухари....
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/312527
лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться
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Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10
лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться
Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31
но в разных отделениях обычно и разные варианты ответов
Додано: Чет 05 січ, 2023 00:38
когда-то несколько лет назад в пумбе были неплохие курсы по фунту,
и наличие фунта было...
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:20
Re: ПУМБ
1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?
2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?
3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?
4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?
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