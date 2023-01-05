RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:10

  vpchelko написав:Вот еще прикол - ПУМБ загнал валютную дебетку в минус - сушите сухари....

https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/312527


лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31

  Искатель написав:
  cohan написав:а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно

Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз :)
Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос.
но в разных отделениях обычно и разные варианты ответов
flysoulfly
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:38

  cohan написав:
  vpchelko написав:Вот еще прикол - ПУМБ загнал валютную дебетку в минус - сушите сухари....

https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/312527


лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться :mrgreen:
когда-то несколько лет назад в пумбе были неплохие курсы по фунту,
и наличие фунта было...
flysoulfly
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 13.01.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:20

Re: ПУМБ

1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?

2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?

3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?

4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5101
З нами з: 08.03.18
Подякував: 513 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 346347348349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3484)
05.01.2023 05:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.