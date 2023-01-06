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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 346347348349

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ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31

  Искатель написав:
  cohan написав:а сообщить уважаемому сообществу?
за 400 интересуемся
а то, бывает, нал не через что вносить - то света нет, то 400 уже есть, а в ПУМБ стремно

Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз :)
Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос.
но в разных отделениях обычно и разные варианты ответов
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 00:38

  cohan написав:
  vpchelko написав:Вот еще прикол - ПУМБ загнал валютную дебетку в минус - сушите сухари....

https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/312527


лорду в Гаранте продадут фунты
нашел с чем связываться :mrgreen:
когда-то несколько лет назад в пумбе были неплохие курсы по фунту,
и наличие фунта было...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 05:20

Re: ПУМБ

1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?

2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?

3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?

4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:00

Как-то странно работает бот ПУМБ в Телеграмме: по кредитной карте показывает только обязательный минимальный платеж за декабрь и сумму полного погашения на текущую дату - а сумму погашения за декабрь нет! То есть клиенту надо самому вычислять сколько же ему надо закинуть деньжат на карту, чтобы не вывалиться из льготного периода. Ребята из ПУМБ, ну если вы уже склепали этого бота, то неужели нельзя было добавить еще один параметр отображения по карте? Вы же всё равно все данные берете из базы банка. А то фигню "минимальный обязательный платеж" показываете, а сколько надо погасить за предыдущий месяц - нет!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:08

yuri_m навіщо бот якщо у додатку усе чудово і правильно показує? Чи ви з тих хто боїться додатків як чорт ладану? ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:24

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Как-то странно работает бот ПУМБ в Телеграмме
Ссылко поделитесь.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:29

  Alien написав:yuri_m навіщо бот якщо у додатку усе чудово і правильно показує? Чи ви з тих хто боїться додатків як чорт ладану? ;)

А накуя козе баян? Есть бот, он типа должен показывать все параметры по карте. Но почему-то показывает только хрень какую-то вместо реально нужных сумм. На фига мне тот обязательный платеж и общая сумма на текущую дату? Реально необходима сумма погашения за предыдущий месяц. Просто надо было к имеющимся показываемым 2 параметрам добавить еще и третий, самый важный. Но это почему-то не сделали.

И да, мне вообще не тарахтело то приложение, которое силой навязывает банк своим клиентам. Если оно вам нравится - пользуйтесь.

  Howl написав:
  yuri_m написав:Как-то странно работает бот ПУМБ в Телеграмме
Ссылко поделитесь.

А самому набрать в поиске телеги 4 буквы "пумб" и выбрать бота вера не позволяет?
yuri_m
 
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