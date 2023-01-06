Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:27

yuri_m мені здається своїм невіглаством кичитесь саме ви виставляючи бот як щось таке архіважливе та супернеобхідне. Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів. А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу. Ще можна якось зрозуміти тінейджерів які висять в телеграм і вайберах і їм ліньки вмикати мізки щоб розібратись з додатком, але шукати в ботах те що вже давно існує в більш надійних ресурсах солідним людям якось виглядає дивним.

Свого часу я стикався з вимогами регулятора щодо безпеки банківських сайтів та додатків. Про чатботів я таких вимог я не зустрічав. Тому вважати що додаток та чатбот, який працює на не зовсім прозорому ресурсі, це ті ж яйця тільки в профіль з точки зору безпеки - особисто я б не став. Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток