но в разных отделениях обычно и разные варианты ответовИскатель написав:
Вы знаете... меня так интересовал процесс перевыпуска карты, что я забыл спросить за 400к. Старею, склероз
Надо будет в отделении, когда буду карту получать, задать вопрос.
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Додано: Чет 05 січ, 2023 00:31
но в разных отделениях обычно и разные варианты ответов
Додано: Чет 05 січ, 2023 00:38
когда-то несколько лет назад в пумбе были неплохие курсы по фунту,
и наличие фунта было...
Додано: Чет 05 січ, 2023 05:20
Re: ПУМБ
1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?
2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?
3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?
4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:00
Как-то странно работает бот ПУМБ в Телеграмме: по кредитной карте показывает только обязательный минимальный платеж за декабрь и сумму полного погашения на текущую дату - а сумму погашения за декабрь нет! То есть клиенту надо самому вычислять сколько же ему надо закинуть деньжат на карту, чтобы не вывалиться из льготного периода. Ребята из ПУМБ, ну если вы уже склепали этого бота, то неужели нельзя было добавить еще один параметр отображения по карте? Вы же всё равно все данные берете из базы банка. А то фигню "минимальный обязательный платеж" показываете, а сколько надо погасить за предыдущий месяц - нет!
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:08
yuri_m навіщо бот якщо у додатку усе чудово і правильно показує? Чи ви з тих хто боїться додатків як чорт ладану?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:24
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:29
А накуя козе баян? Есть бот, он типа должен показывать все параметры по карте. Но почему-то показывает только хрень какую-то вместо реально нужных сумм. На фига мне тот обязательный платеж и общая сумма на текущую дату? Реально необходима сумма погашения за предыдущий месяц. Просто надо было к имеющимся показываемым 2 параметрам добавить еще и третий, самый важный. Но это почему-то не сделали.
И да, мне вообще не тарахтело то приложение, которое силой навязывает банк своим клиентам. Если оно вам нравится - пользуйтесь.
А самому набрать в поиске телеги 4 буквы "пумб" и выбрать бота вера не позволяет?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:35
"Пан розуміється на збоченнях?..." Думаю більшість клієнтів пумби може навіть ніколи і не взнати що десь у телеграмі є якийсь там бот. Саме "нахіба козі баян?" (або бот) буде звучати як не найкраще з точки зору того кого цікавлять параметри погашення кредитки. Якраз логічніше дивитись їх у банківському додатку, а не в незрозумілих ботах. Але то вже мабуть справа смаку - хтось може черпає наснагу копирсаючись у різному лайні замість того щоб отримати необхідну інформацію в очевидному місці.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:44
Не судите по себе, любитель извращений. Если не знаете о наличие сразу 3 официальных сервисов ПУМБ в Телеграмме, то совсем не обязательно хвастаться своей дремучестью. Увидели случайно, а скорее всего вам просто втулили это приложение ПУМБ принудительно, и теперь ходите носом потолки задеваете, типа я весь такой крутой! А по факту что мобильное приложение, что бот в телеге - это те же яйца, только в профиль. И то, и то является официальным сервисом банка. И если вы называете это "незрозумілим лайном", то это уже сугубо ваши проблемы. Так хвастаться своей тупостью не каждый сможет...
Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:27
yuri_m мені здається своїм невіглаством кичитесь саме ви виставляючи бот як щось таке архіважливе та супернеобхідне. Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів. А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу. Ще можна якось зрозуміти тінейджерів які висять в телеграм і вайберах і їм ліньки вмикати мізки щоб розібратись з додатком, але шукати в ботах те що вже давно існує в більш надійних ресурсах солідним людям якось виглядає дивним.
Свого часу я стикався з вимогами регулятора щодо безпеки банківських сайтів та додатків. Про чатботів я таких вимог я не зустрічав. Тому вважати що додаток та чатбот, який працює на не зовсім прозорому ресурсі, це ті ж яйця тільки в профіль з точки зору безпеки - особисто я б не став. Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток
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