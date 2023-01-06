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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 347348349350 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:43 Re: ПУМБ Alien написав: Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів. Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.

Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.



Alien написав: А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу. А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.

А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.



Alien написав: Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток

Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот. Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот. yuri_m Повідомлень: 1113 З нами з: 25.11.08 Подякував: 90 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04 Re: ПУМБ Я чудово знаю про веб версiю i не вiтаю його. Але маю переконання, що нехтують додатком на користь бота або дуже нерозумнi люди, для яких безпека пустий звук, або принциповi телепнi, що стали у позу "нема веба буду користуватись чим завгодно крiм додатку", або люди якi не можуть собi дозволити придбання бiльш менш пристойного смартфону (тобто не android KitKat а щось бiльш нове).

Щодо хамства - перечитайте уважно вашi останнi повiдомлення - чомусь вiд спiлкування з вами менi здалося, що "хамство" це саме ваш фiрмовий стиль. Бо свиней разом зi мною ви точно не пасли Alien Повідомлень: 1117 З нами з: 12.01.20 Подякував: 41 раз. Подякували: 281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 347348349350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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