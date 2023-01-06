Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.
А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.
Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.