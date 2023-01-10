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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:43
Alien написав:
Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.
Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.
Alien написав:
А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.
А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.
Alien написав:
Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток
Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.
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yuri_m
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04
Я чудово знаю про веб версiю i не вiтаю його. Але маю переконання, що нехтують додатком на користь бота або дуже нерозумнi люди, для яких безпека пустий звук, або принциповi телепнi, що стали у позу "нема веба буду користуватись чим завгодно крiм додатку", або люди якi не можуть собi дозволити придбання бiльш менш пристойного смартфону (тобто не android KitKat а щось бiльш нове).
Щодо хамства - перечитайте уважно вашi останнi повiдомлення - чомусь вiд спiлкування з вами менi здалося, що "хамство" це саме ваш фiрмовий стиль. Бо свиней разом зi мною ви точно не пасли
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Alien
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:42
Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!
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_PORT_UA
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:50
_PORT_UA написав:
Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!
Можна в касі відділення зняти їх з картки як валюту і тут таки обміняти на гривню по курсу покупки валюти в банку.
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Alien
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:57
_PORT_UA написав:
Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!
Можна поповнити мабілу на сійті ОпСоСа, з коміс за конвертацію -1%
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Amethyst
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Додано: Вів 10 січ, 2023 16:53
ПУМБ дивує :)
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?
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stas_rst
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Додано: Вів 10 січ, 2023 17:20
stas_rst написав:
ПУМБ дивує
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?
Вітаємо! Так, дійсно, вчора у нас стався технічний збій. Через це виникли складнощі з деякими переказами. Проте ми владнали ситуацію за декілька годин.
Якщо Ви вже звертались на нашу Гарячу лінію або до чату підтримки, ситуація буде врегульована протягом 7 днів.
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PUMB
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Додано: Вів 10 січ, 2023 17:27
PUMB а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться?
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omb
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