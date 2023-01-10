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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 347348349350

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:43

Re: ПУМБ

  Alien написав:Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.

Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.

  Alien написав:А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.

А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.

  Alien написав:Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток

Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04

Re: ПУМБ

Я чудово знаю про веб версiю i не вiтаю його. Але маю переконання, що нехтують додатком на користь бота або дуже нерозумнi люди, для яких безпека пустий звук, або принциповi телепнi, що стали у позу "нема веба буду користуватись чим завгодно крiм додатку", або люди якi не можуть собi дозволити придбання бiльш менш пристойного смартфону (тобто не android KitKat а щось бiльш нове).
Щодо хамства - перечитайте уважно вашi останнi повiдомлення - чомусь вiд спiлкування з вами менi здалося, що "хамство" це саме ваш фiрмовий стиль. Бо свиней разом зi мною ви точно не пасли
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:42

Re: ПУМБ

Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:50

  _PORT_UA написав:Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!

Можна в касі відділення зняти їх з картки як валюту і тут таки обміняти на гривню по курсу покупки валюти в банку.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:57

  _PORT_UA написав:Цікаво. Кожен банк хоче якось поголити клієнта. Дві валютні карти у сім'ї, на обидвох були залишки з центами. Обміняти на грн не дає,і докупити не дає. А ось п'ятого числа по одній з карт відбулося якесь списання цих центів. Отакі справи!

Можна поповнити мабілу на сійті ОпСоСа, з коміс за конвертацію -1%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:53

ПУМБ дивує :)
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:20

  stas_rst написав:ПУМБ дивує :)
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?

Вітаємо! Так, дійсно, вчора у нас стався технічний збій. Через це виникли складнощі з деякими переказами. Проте ми владнали ситуацію за декілька годин.
Якщо Ви вже звертались на нашу Гарячу лінію або до чату підтримки, ситуація буде врегульована протягом 7 днів.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:27

PUMB а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться?
omb
 
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