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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:04
Howl написав:PUMB
, прошу Вашої уваги до цього повідомлення:
Howl написав:
1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?
2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?
3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?
4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?
Дякуємо, що звернули увагу. Ми пропустили
1. Дистанційно замовити картку до відділення не можна. Але в самому додатку Ви можете оформити доставку всеКАРТИ через Нову Пошту (відділення або поштомат).Оформлення фізичної картки всеМОЖУ на цей момент недоступне.
2. 3 місяці
3. Ні, наразі доступна доставка тільки всеКАРТА при замовленні з додатку. ВсеМОЖУ наразі у нас в роботі
4. Доставка карток буде рахуватися окремо
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05
Особисто мені зручно користуватися веб весією банкінгу на великому екрані. А як бути людям з кнопковими телефонами? Про них банк подумав?
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AndriyQ
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05
stas_rst написав:
ПУМБ дивує
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?
Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно
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PUMB
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:09
yuri_m написав: Alien написав:
Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.
Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.
Alien написав:
А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.
А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.
Alien написав:
Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток
Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.
Вітаємо!
Нам дуже шкода, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу.
Справді, ми поступово відключаємо веб-версію ПУМБ Online і зосереджуємо увагу на нашому мобільному застосунку. Застосунок рекомендуємо використовувати як більш зручну альтернативу. Він вже має переваги та протягом цього року ми плануємо його значне покращення.
Бот в мессенджері обмежений по функціоналу і має в собі лише базову інформацію.
Якщо Ви маєте потребу в детальнішій інформації, рекомендуємо використовувати додаток
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PUMB
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:45
PUMB написав: omb написав:PUMB
а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться?
Витаємо! Кешбек на комуналку нараховується на оплату з додатку послуг в розділі "Комунальні послуги". Якщо система охорони не відображається в ньому, кешбек на такі операціїї нараховуватися не буде.
Добрый день, она отображается в том разделе и раньше кешбек начислялся
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omb
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