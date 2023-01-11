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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 348349350351

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 42
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
6
2- Погане. Некомпетентне.
12%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
7
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:04

  Howl написав:PUMB, прошу Вашої уваги до цього повідомлення:
  Howl написав:1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?

2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?

3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?

4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення?


Дякуємо, що звернули увагу. Ми пропустили

1. Дистанційно замовити картку до відділення не можна. Але в самому додатку Ви можете оформити доставку всеКАРТИ через Нову Пошту (відділення або поштомат).Оформлення фізичної картки всеМОЖУ на цей момент недоступне.

2. 3 місяці

3. Ні, наразі доступна доставка тільки всеКАРТА при замовленні з додатку. ВсеМОЖУ наразі у нас в роботі

4. Доставка карток буде рахуватися окремо
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05

Особисто мені зручно користуватися веб весією банкінгу на великому екрані. А як бути людям з кнопковими телефонами? Про них банк подумав?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05

  stas_rst написав:ПУМБ дивує :)
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?


Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:09

  yuri_m написав:
  Alien написав:Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.

Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.

  Alien написав:А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.

А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.

  Alien написав:Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток

Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.



Вітаємо!
Нам дуже шкода, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу.
Справді, ми поступово відключаємо веб-версію ПУМБ Online і зосереджуємо увагу на нашому мобільному застосунку. Застосунок рекомендуємо використовувати як більш зручну альтернативу. Він вже має переваги та протягом цього року ми плануємо його значне покращення.
Бот в мессенджері обмежений по функціоналу і має в собі лише базову інформацію.
Якщо Ви маєте потребу в детальнішій інформації, рекомендуємо використовувати додаток
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:45

  PUMB написав:
  omb написав:PUMB а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться?


Витаємо! Кешбек на комуналку нараховується на оплату з додатку послуг в розділі "Комунальні послуги". Якщо система охорони не відображається в ньому, кешбек на такі операціїї нараховуватися не буде.
Добрый день, она отображается в том разделе и раньше кешбек начислялся
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:21

  PUMB написав:
  stas_rst написав:ПУМБ дивує :)
вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.
На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)
Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.
Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?


Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно


Дякую за пораду. Але це не мені пишіть, а вашим співробітникам з власними ідеями. Мова була саме про некваліфікованість і абсурдні поради про письмові заяви у відділенні.

ПС. Кошти повернули вчора.
stas_rst
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