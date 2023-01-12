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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 348349350351 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 42 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 6 2- Погане. Некомпетентне. 12% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 24% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 7 Всього голосів : 42 Додано: Сер 11 січ, 2023 12:04 Howl написав: PUMB, прошу Вашої уваги до цього повідомлення: Howl написав: 1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?



2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?



3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?



4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення? 1 Через підтримку можна дистанційно замовити перевипуск карток усеКАРТКА й всеМОЖУ в конкретне відділення банку?2 Скільки у відділенні банку картка може знаходитися?3 Картку всеМОЖУ (не online) доставляють Новою поштою при замовленні через підтримку?4 Хтось замовляв дві картки одразу, щоб сплатити єдину вартість замовлення? , прошу Вашої уваги до цього повідомлення:



Дякуємо, що звернули увагу. Ми пропустили



1. Дистанційно замовити картку до відділення не можна. Але в самому додатку Ви можете оформити доставку всеКАРТИ через Нову Пошту (відділення або поштомат).Оформлення фізичної картки всеМОЖУ на цей момент недоступне.



2. 3 місяці



3. Ні, наразі доступна доставка тільки всеКАРТА при замовленні з додатку. ВсеМОЖУ наразі у нас в роботі



4. Доставка карток буде рахуватися окремо Дякуємо, що звернули увагу. Ми пропустили1. Дистанційно замовити картку до відділення не можна. Але в самому додатку Ви можете оформити доставку всеКАРТИ через Нову Пошту (відділення або поштомат).Оформлення фізичної картки всеМОЖУ на цей момент недоступне.2. 3 місяці3. Ні, наразі доступна доставка тільки всеКАРТА при замовленні з додатку. ВсеМОЖУ наразі у нас в роботі4. Доставка карток буде рахуватися окремо PUMB

Представник банку Повідомлень: 2972 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 189 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05 Особисто мені зручно користуватися веб весією банкінгу на великому екрані. А як бути людям з кнопковими телефонами? Про них банк подумав? AndriyQ Повідомлень: 72 З нами з: 04.07.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:05 stas_rst написав: ПУМБ дивує

вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.

На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів

Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.

Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ? ПУМБ дивуєвчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштівТакий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?



Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно PUMB

Представник банку Повідомлень: 2972 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 189 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 12:09 yuri_m написав: Alien написав: Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів. Моє переконання - у людей хто звик цінити безпеку та надійність фінансових послуг на першому зазвичай стоїть можливість використовувати веб, потім арр, ну а в крайньому випадку через ботів.

Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.



Alien написав: А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу. А відмова від додатку на користь ботів достатньо яскраво характеризує особу.

А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.



Alien написав: Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток Ну а вимагати напхати в бота все те що вже є в додатку безумовно не тільки можна а і необхідно... якщо так складно освоїти додаток

Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот. Веб версию банк отключил и принудительно всех пересадил на мобильное приложение и бот. Этого вы тоже не знаете. Но с умным видом разглагольствуете, то есть флудите.А вот хамить не надо! Засунь для начала себе своё приложение сам знаешь куда. У клиентов банка должен быть выбор чем пользоваться, а не банк должен считать их баранами, загоняя их всех на приложение. Научись сначала читать, а потом будешь уже учить кому и что делать.Боже, какой же ты всё-таки тупой, мама дорогая... В боте уже есть данные с карты, и взяты они с официального сервера банка. Надо только добавить 1 параметр к тем 2, которые выводятся в отчете. Работы на 5 минут, чтобы добавить пару строк кода в бот.





Вітаємо!

Нам дуже шкода, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу.

Справді, ми поступово відключаємо веб-версію ПУМБ Online і зосереджуємо увагу на нашому мобільному застосунку. Застосунок рекомендуємо використовувати як більш зручну альтернативу. Він вже має переваги та протягом цього року ми плануємо його значне покращення.

Бот в мессенджері обмежений по функціоналу і має в собі лише базову інформацію.

Якщо Ви маєте потребу в детальнішій інформації, рекомендуємо використовувати додаток Вітаємо!Нам дуже шкода, що у Вас склалося таке враження про нашу роботу.Справді, ми поступово відключаємо веб-версію ПУМБ Online і зосереджуємо увагу на нашому мобільному застосунку. Застосунок рекомендуємо використовувати як більш зручну альтернативу. Він вже має переваги та протягом цього року ми плануємо його значне покращення.Бот в мессенджері обмежений по функціоналу і має в собі лише базову інформацію.Якщо Ви маєте потребу в детальнішій інформації, рекомендуємо використовувати додаток PUMB

Представник банку Повідомлень: 2972 З нами з: 19.07.11 Подякував: 795 раз. Подякували: 189 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 13:45 PUMB написав: omb написав: PUMB а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться? а можно узнать почему оплата охраны через приложение пумб перестало окешбечиваться?



Витаємо! Кешбек на комуналку нараховується на оплату з додатку послуг в розділі "Комунальні послуги". Якщо система охорони не відображається в ньому, кешбек на такі операціїї нараховуватися не буде. Витаємо! Кешбек на комуналку нараховується на оплату з додатку послуг в розділі "Комунальні послуги". Якщо система охорони не відображається в ньому, кешбек на такі операціїї нараховуватися не буде. Добрый день, она отображается в том разделе и раньше кешбек начислялся Добрый день, она отображается в том разделе и раньше кешбек начислялся omb Повідомлень: 3349 З нами з: 08.04.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 258 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 січ, 2023 23:21 PUMB написав: stas_rst написав: ПУМБ дивує :)

вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.

На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)

Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.

Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ? ПУМБ дивує :)вчора при перекиданні невеликої суми через п2п на власну моно двічі додаток ПУМБ інформував про технічну помилку, однак одна з двох операцій на одинакову мінімальну суму з інтервалом 2 хв. таки провелась, а інша просто мінуснула з балансу ПУМБ ВсеКарта і не зайшла на МОНО.На "вологій лінії" сказали просто - був техзбій і треба іти у відділення і писати заяву на повернення коштів :)Такий нігілзм почув вперше. Попросив зареєструвати заявку і не морочити голову походами у відділення.Питання риторичне - ви там уже набираєте старшокласників чи все ще 2-й курс профтехучилищ ?



Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно Також хочемо додати, що йти до відділення не потрібно



Дякую за пораду. Але це не мені пишіть, а вашим співробітникам з власними ідеями. Мова була саме про некваліфікованість і абсурдні поради про письмові заяви у відділенні.



ПС. Кошти повернули вчора. Дякую за пораду. Але це не мені пишіть, а вашим співробітникам з власними ідеями. Мова була саме про некваліфікованість і абсурдні поради про письмові заяви у відділенні.ПС. Кошти повернули вчора. stas_rst

Повідомлень: 2077 З нами з: 27.02.19 Подякував: 845 раз. Подякували: 423 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 січ, 2023 08:03 Re: ПУМБ В додатку та вайбер показує одну суму залишку, на гарячій лінії озвучують і по реальності має бути інша, декілька днів пройшло, трусив - немає результату. Інкогніто

Повідомлень: 1281 З нами з: 04.09.10 Подякував: 134 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 348349350351 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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