Клиентам банка доступен кешбэк в размере 3% от суммы покупки в аптеках:
аптеки АНК
Аптеки Копейка
Аптеки ШАР@
Лекарства можно заказать на сайте anc.ua, в мобильном приложении или Viber-боте и оплатить при получении в аптеке. Обратите внимание, что кешбэк не начисляется при онлайн-оплате.
ПУМБ вместе с партнером ETG.ua предлагает 50 грн кэшбека за оплату счета за газ в мобильном приложении ПУМБ Online через поиск поставщика в перечне партнеров.
Также напоминаем о других предложениях партнеров банка:
Multiplex — 3% на все билеты в кино на сайте, в мобильном приложении или в кассе (кешбэк не начисляется за оплату в баре кинотеатра)
Moyo — 1% кешбэка на все товары на сайте и в магазинах сети
MasterZoo — 5% кешбэка на товары для домашних питомцев на сайте MasterZoo
Teahouse — 20% на покупку чая, кофе, какао, посуды и подарков на сайте Teahouse.ua
Flowers.ua — 15% кешбэка на заказ в мобильном приложении
Adonis — 3% кешбэка на все услуги в многопрофильном медицинском центре для детей и взрослых
Yakaboo — 10% кешбэка на книги и лимитированные подарочные сертификаты
Страхование — 10% кешбэка за оформление Автогражданки или Зеленой карты на сайте ПУМБ
BS-Partner — 5% кешбэка на технику Bosch и Siemens
SAT.UA — 5% кешбэка на услуги перевозки грузов
Максимальная сумма кешбэка от партнеров зависит от условий предложения каждого из них. С подробным описанием предложений можно ознакомиться в ПУМБ Online. Количество предложений к выбору — неограниченное.
Для подключения кэшбека необходимо выбрать вкладку «Больше» ПУМБ Online, затем — «Кешбэк» и выбрать желаемые предложения.
Общая сумма накоплений за месяц состоит из суммы кешбэка от банка* и партнеров. Поэтому советуем подключать оба кешбэка, чтобы получить больше вознаграждений. Минимальная сумма для вывода кешбэка — 100 грн. Удерживается налог в размере 19,5%.
Больше об условиях кэшбека по ссылке.
*Условия кешбэка персональны и могут отличаться у клиентов банка.
Детально про акцию: https://news.finance.ua/ru/predlozhenyy ... -v-yanvare